В полиции рассказали подробности освобождения харьковских заложников
Во время переговоров с террористом начальник криминальной полиции Харьковской области Вячеслав Давыденко предложил быть заложником вместо детей и женщин.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
После подтверждения информации о захвате заложников в отделении "Укрпочты" в центре Харькова, полиция немедленно обеспечила эвакуацию граждан.
В 15:39 правоохранители установили телефонный контакт с заложниками, а в 16:00 был получен видеоматериал, на котором террорист демонстрирует надетую на тело взрывчатку и заявляет, что она состоит из тысячи поражающих элементов, которые он приведет в действие с помощью устройства, которое держит в руке.
По приказу первого заместителя министра Сергея Ярового были подняты сотрудники Департамента КОРД г. Киева, которые на самолете Национальной гвардии вылетели в Харьков.
В то же время харьковский КОРД и спецподразделение СБУ "Альфа" заняли исходные позиции, взяв оцепленную территорию под снайперский контроль.
Группе переговорщиков "полиции диалога" удалось уговорить мужчину освободить двух несовершеннолетних 11 и 13 лет, а также трех женщин.
Взамен ему было предложено взять руководителя криминальной полиции Харьковской области Вячеслава Давиденко, который находился в гражданской одежде.
Злоумышленник согласился на освобождение людей, однако отказался от обмена их на сотрудника полиции.
В это время сотрудники уголовного розыска Харьковщины проводили мероприятия по его идентификации.
После опроса освобожденных заложников по имеющимся приметам и специфическим особенностям поведения и черт лица - правонарушителя удалось идентифицировать.
Им оказался ранее судимый житель Харькова.
Эта информация значительно помогла в работе над его психологическим портретом и прогнозами относительно его дальнейших намерений, отмечают в полиции.
Руководством штаба было принято решение привлечь к переговорному процессу отца злоумышленника, который согласился и дал характеристику сына.
Как сообщается, правоохранители рассматривали вариант штурма помещения, однако его затрудняло повышенное техническое укрепление самого помещения "Укрпочты": окна зарешеченные изнутри, входные двери - двойные, зарешеченные с внутренним запором.
При этом преступник несколько раз выходил из переговорного процесса, впадал в истерику, угрожал убить заложников, если спецназ пойдет на штурм.
Также полиции стало известно, что правонарушитель нашел в вещах заложников алкоголь.
Как сообщалось, установить намерения мужчины во время переговоров было невозможно - он вел себя неадекватно.
Как известно, днем 30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В заложниках находились 11 человек, среди которых 2 детей.
Вечером 30 декабря силовики провели спецоперацию, в ходе которой из помещения захваченного здания "Укрпочты" были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.
Как сообщил прокурор области Юрий Данильченко попасть в здание спезназу помогла одна из женщин, захваченных в заложники.