В Иране третий день идут протесты, есть сообщения о гибели 2 человек

Антиправительственные протесты в Иране проходят в нескольких городах страны. За последние трое суток арестованы десятки человек, есть информация о гибели двух демонстрантов.

Об этом пишет Reuters.

Волна антиправительственных демонстраций, вызванная, в частности, недовольством экономическими трудностями и коррупцией, стала самой крупной с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, последовавшие за спорным переизбранием тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.

Субботние протесты совпали с организованными государством митингами в поддержку действующей власти и приуроченными к восьмой годовщине подавления протестов 2009 года.

Проправительственные митинги проводились в 1200 городах и поселках, сообщает государственное телевидение.

В то же время антиправительственные демонстрации прошли в ряде городов и в Тегеране, где протестующие столкнулись и побили камнями силовиков около Тегеранского университета.

На видео из города Доруд, опубликованном в социальных сетях, видно двух молодых людей, которые лежат неподвижно на земле, залитые кровью, а голос за кадром говорит, что они были застрелены полицией.

Как отмечает агентство эта видеозапись, как и другие, опубликованные во время нынешней волны протеста, не может быть немедленно проверена.

Другие протестующие на видео скандировали: "Я убью всех, кто убил моего брата!"

Демонстранты скандируют: "Смерть диктатору", имея в виду верховного лидера Аятолу Али Хаменеи.

Protesters in the capital #Tehran took down a poster of Ayatollah Khamenei, Iran’s Supreme Leader, chanting “Death to You!" pic.twitter.com/DPwd44V1kl