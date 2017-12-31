Трамп говорит, что в борьбе с ИГИЛ достигнут "исторический успех"

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США освободила от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" почти 100 процентов территорий Сирии и Ирака.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает "Радио Свобода".

"Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГИЛ. Сейчас коалиция отвоевала почти 100 процентов территорий в Ираке и Сирии, которые ранее были под контролем этих террористов", - сказал Трамп.

Как известно, антитеррористическая коалиция во главе с США начала операцию против группировки "Исламское государство" в 2014 году. Коалиция насчитывает 74 члена, включая НАТО, Лигой арабских государств, Европейским союзом и Интерполом.

В ноябре специальный представитель президента США в коалиции Бретт Макгарк заявил, что с момента ее создания боевики "Исламского государства" потеряли 95% территории, которую они раньше контролировали.

В декабре премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде сообщил, что война его страны против боевиков "Исламского государства" успешно завершена.