В новогоднюю ночь немного похолодает

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Воскресенье, 31 декабря 2017, 14:51

В Украине накануне нового года температура будет плюсовой на всей территории Украины, вследствие незначительного похолодания в западных и северных областях возможен мокрый снег.

Об этом, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко, сообщает в воскресенье "Интерфакс-Украина".

31 декабря похолодает на Западе и Севере, поэтому возможен мокрый снег. На Востоке, Юге, в Центре – единичный дождь или туман. Температура плюсовая.

1 января в новогоднюю ночь дождь пройдет только на Западе и Востоке, днем повсеместно в Украине преимущественно сухо, лишь на Черниговщине и Киевщине, а также в Закарпатье и Луганщине небольшой дождь.

В Киеве 31 декабря является вероятность небольшого мокрого снега днем или вечером. Ближайшей ночью похолодает до 0-2 градусов мороза, днем ожидается +2 +3.

В столице 1 января в новогоднюю ночь около нуля, без существенных осадков, днем потеплеет до +5, возможен небольшой дождь.

Темы: погода
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