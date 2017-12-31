С 1 января пограничники будут считывать биометрику россиян

С 1 января 2018 года Государственная пограничная служба Украины вводит фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе Российской Федерации.

Об этом напоминает Министерство иностранных дел Украины.

"Пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, которая включает, в том числе, сканирование отпечатков пальцев", - указано в сообщении.

Это осуществляется во исполнение указа президента.

Как сообщалось, 21 декабря в столичном аэропорту "Киев" пограничники презентовали систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.