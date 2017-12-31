В Москве казаки сорвали выступление украинской поэтессы, ее задержала полиция

В Москве казаки заблокировали здание и сорвали выступление украинской поэтессы Евгении Бильченко, полиция, прибывшая на место события, ее задержала.

Накануне российская фотожурналист и волонтер Виктория Ивлева на своей странице в Facebook сообщила, что в связи с инцидентом в клубе ICON друзья Бильченко вызвали полицию.

"В клубе ICON на Болотной набережной казаками была сорвана дружеская встреча с Женей Бильченко, замечательным украинским поэтом. Казаки, как обычно, вели себя настолько агрессивно, что пришлось вызывать полицию. Полиция приехала, прошла в клуб сквозь оцепление казаков, вывела оттуда Женю, проверила ее документы, с которыми все оказалось в порядке, а потом усадили Женю в машину и повезли в отделение Якиманка, чтобы, как у них говорится, "пробить по базе". Чем пробивка окончится - неизвестно", - отметила Ивлева.

Позже стало известно, что поэтессу отпустили из полиции без составления протокола.

О вечере с участием Бильченко за несколько часов сообщили на одном из националистических сайтов, пишут "Новости Донбаса".