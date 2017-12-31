На Львовщине перевернулся автобус - пострадали 8 человек

4421 просмотр
Воскресенье, 31 декабря 2017, 21:11

В ночь с субботы на воскресенье на объездной дороге вблизи села Воля-Высоцкая во Львовской области перевернулся пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, травмы получили 8 людей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП во Львовской области, передает "Zaxid.net".

Авария произошла около 2:20. За рулем был 35-летний житель Тернополя, который не справился с управлением. Микроавтобус перевернулся, в результате чего пострадали 8 человек, в том числе и водитель. Авто направлялось из Польши в Тернополь.

 
фото: игорь Зинкевич

Пять пострадавших доставили в жовковскую больницу, а еще трех отвезли в медучреждения Львова.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Темы: Львовщина ДТП
powered by lun.ua
По теме
Под Львовом поезд врезался в "скорую": есть пострадавшие 28 декабря 2017, 17:02
Львовский губернатор обещает области 3 мусороперерабатывающих завода 27 декабря 2017, 20:25
Екатерина Загорий грозит Дыминскому судом 20 декабря 2017, 15:38
Все новости
Главные новости
Сутки в АТО: 7 обстрелов, 1 боец ​​ВСУ травмирован
В соцсетях стартовал проект "Крымское детство" для поддержки детей политзаключенных
Поздравление президента: Порошенко пообещал в 2018 году экономический подъем
Супрун рассказала, как устоять перед "пищевой осадой" на праздники
Все новости
Из первых уст

Организаторы ивентов и диджеи – о новогодних корпоративах

Музыка

Новогодний плейлист для корпоратива или домашней вечеринки

Книги

"Жменька тепла для мамы". Отрывок из книги Саши Дерманского