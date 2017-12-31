На Львовщине перевернулся автобус - пострадали 8 человек

В ночь с субботы на воскресенье на объездной дороге вблизи села Воля-Высоцкая во Львовской области перевернулся пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, травмы получили 8 людей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП во Львовской области, передает "Zaxid.net".

Авария произошла около 2:20. За рулем был 35-летний житель Тернополя, который не справился с управлением. Микроавтобус перевернулся, в результате чего пострадали 8 человек, в том числе и водитель. Авто направлялось из Польши в Тернополь.

фото: игорь Зинкевич

Пять пострадавших доставили в жовковскую больницу, а еще трех отвезли в медучреждения Львова.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.