В Коста-Рике разбился самолет
В Коста-Рике разбился небольшой самолет с десятью иностранцами на борту.
Об этом сообщает правительство Коста-Рики, передает Daily Mail.
По информации Министерства публичной безопасности, это произошло в провинции Гуанакасте.
По сообщению министерства, на борту были 10 иностранцев и два человека из экипажа. Они все погибли.
В то же время, местное издание приводит фамилии туристов, находившихся на борту. Украинцев среди них нет.
Среди погибших семья Стеинбергов. Они из Нью Йорка - двое взрослых и трое их сыновей.