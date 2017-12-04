Макмастер призывает к жесткому разговору с РФ

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Понедельник, 4 декабря 2017, 01:40

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности генерал Герберт Макмастер заявил о необходимости жесткого разговора с РФ из-за ее поддержки сирийского правительства и подрывных действий в Европе.

Об этом он сказал в программе канала ABC News, передает "Радио Свобода".

"Настало время для жесткого разговора с Россией. Нужно ставить вопрос о поддержке РФ сирийского режима и подрывных действий России в Европе", - подчеркнул Макмастер.

Как известно, 18 ноября Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала японский проект резолюции по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

Перед этим РФ заблокировала резолюцию США.

Темы: США Росcия Сирия
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