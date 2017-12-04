Проект Varitas хотел "подставить" газету The Washington Post
Проект Varitas, который с помощью фейков дискредитирует СМИ, пытался "подставить" газету The Washington Post, чтобы потом обвинить ее в ангажированности.
Об этом сообщает телеканал "Настоящее время".
Группа Varitas опубликовала серию твитов от имени газеты по обвинению в сексуальных домогательствах кандидата в сенаторы штата Алабама Роя Мура.
Позже политик опроверг все обвинения..
Журналисты газеты выяснили, что женщина, которая заявила о домогательствах Мура, работала на проект Varitas. Они также подтвердили, что "жертва" дала ложные данные о месте работы.
The Washington Post пишет, что Varitas постоянно публикует провокационные материалы, чтобы потом обвинить американские СМИ в непрофессионализме и ангажированности. По словам журналистов, группа использует методы подкупа вероятных "жертв" и редактирования видеозаписей.
Представители Varitas пока не комментируют ситуацию.
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