Проект Varitas хотел "подставить" газету The Washington Post

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Понедельник, 4 декабря 2017, 03:27

Проект Varitas, который с помощью фейков дискредитирует СМИ, пытался "подставить" газету The Washington Post, чтобы потом обвинить ее в ангажированности.

Об этом сообщает телеканал "Настоящее время".

Группа Varitas опубликовала серию твитов от имени газеты по обвинению в сексуальных домогательствах кандидата в сенаторы штата Алабама Роя Мура.

Позже политик опроверг все обвинения..

Журналисты газеты выяснили, что женщина, которая заявила о домогательствах Мура, работала на проект Varitas. Они также подтвердили, что "жертва" дала ложные данные о месте работы.

The Washington Post пишет, что Varitas постоянно публикует провокационные материалы, чтобы потом обвинить американские СМИ в непрофессионализме и ангажированности. По словам журналистов, группа использует методы подкупа вероятных "жертв" и редактирования видеозаписей.

Представители Varitas пока не комментируют ситуацию.

Темы: США СМИ
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