Авиаудар армии Асада в Сирии: 25 погибших

По меньшей мере 25 человек погибли в результате авиаудара по району Восточная Гута в Сирии.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека.

Среди погибших - 6 детей.

По информации агентства, авиаудар провели правительственные войска Асада.

Район Восточная Гута находится возле столицы Сирии - Дамаска. Он контролируется повстанцами и с 2013 года находится под осадой правительственных войск.

Как известно, 26 ноября в результате авиаударов войск Асада и РФ погибли более 70 человек.