Авиаудар армии Асада в Сирии: 25 погибших
По меньшей мере 25 человек погибли в результате авиаудара по району Восточная Гута в Сирии.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека.
Среди погибших - 6 детей.
По информации агентства, авиаудар провели правительственные войска Асада.
Район Восточная Гута находится возле столицы Сирии - Дамаска. Он контролируется повстанцами и с 2013 года находится под осадой правительственных войск.
Как известно, 26 ноября в результате авиаударов войск Асада и РФ погибли более 70 человек.
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