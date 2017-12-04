Президент Венесуэлы заявил о создании криптовалюты Petro

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Понедельник, 4 декабря 2017, 04:50

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании венесуэльской криптовалюты Petro.

Об этом сообщает Reuters.

"Я глубоко изучил эту тему и хочу сказать, что Венесуэла создаст криптовалюта Petro. Она будет обеспечиваться запасами природных ресурсов, нефти, золота и алмазов", - подчеркнул Мадуро.

Политик убежден, что криптовалюта поможет стране пробить "блокаду" американских санкций и преодолеть последствия социально-экономического кризиса.

По информации Reuters, национальная валюта Венесуэлы - боливар - за последний месяц упала на 57%.

Как известно, ранее Минфин США ввело новые санкции против 10 нынешних и бывших чиновников режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

Темы: валюта
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