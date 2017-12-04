Порошенко: за 2 года для военных построят почти 200 общежитий

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Понедельник, 4 декабря 2017, 05:58

Петр Порошенко инициировал масштабный проект строительства общежитий для контрактников.

Об этом он написал в Twitter.

"Я инициировал масштабный проект строительства современных общежитий для контрактников, для того, чтобы переселить 25 тысяч военных из палаток, где они находились и зимой, с заплесневелых советских казарм в современное комфортабельное жилье", - подчеркнул президент.

"В этом году начались работы по первой очереди в 91 общежитие. Во второй половине следующего года планируется строительство еще 93 помещений", - отметил Порошенко.

Темы: Порошенко армия
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