США и Южная Корея начали крупнейшие совместные учения ВВС

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Понедельник, 4 декабря 2017, 07:18

В понедельник, 4 декабря, стартуют самые масштабные совместные учения военно-воздушных сил США и Южной Кореи.

Об этом сообщает AP.

По информации агентства, маневры стали ответом союзников на испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которые неделю назад провела КНДР.

Учения Vigilant Ace продлятся 5 дней.

В них примут участие более 200 самолетов - американские истребители F-22 и, по неподтвержденной информации, сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B.
В учениях будет задействовано 12 тысяч военнослужащих США.

Как известно, в октябре Южная Корея и США провели совместные военные учения у берегов Корейского полуострова.

Темы: США Южная Корея КНДР
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