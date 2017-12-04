Минобороны хочет заменить мясо на молоко в пайках для бойцов АТО

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Понедельник, 4 декабря 2017, 10:00

Министерство обороны предлагает внести изменения в нормы утверждения продуктов питания военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований.

Как сообщают "Наші гроші", соответствующий проект постановления Кабмина министерство внесло на рассмотрение правительственного комитета 30 ноября.

В документе Минобороны предлагает разрешить ему, МВД и СБУ проводить замену одних продуктов другими в пределах стоимости норм питания и пищевой ценности продуктов.

Предлагают разрешить замену продуктов для военных, участвующих в международных учениях, в том числе во время инструктажа иностранных специалистов, а также в пунктах постоянной дислокации, в учебных центрах, на полигонах и на территории АТО.

В то же время правительственные эксперты в своем заключении инициативы Минобороны назвали "недостаточно действенными" и такими, что могут привести к снижению калорийности и сбалансированности норм питания.

По данным экспертов, в разделе №1 правительственного постановления №426 от 29 марта 2002 года, который Минобороны хочет распространить на ВСУ, "специальная замена" предназначена для экипажей судов и кораблей, несущих службу за пределами Украины, а также для экипажей подводных лодок в связи со спецификой военно-морского флота.

Отмечается, что данная специальная замена предусматривает замену мяса первой категории (говядина, свинина, баранина, телятина) на "молоко сухое, сухую простоквашу и кисломолочные продукты" в соотношение 1:0,7. Но такая замена не предусмотрена нормами, действующими в ВСУ.

По мнению экспертов, применение такой замены может подорвать моральный дух в армии и создать социальное напряжение среди личного состава, особенно в зоне проведения АТО, и повлиять на калорийность питания.

Также эксперты считают, что "некоторые положения проекта недостаточны для понимания и неясно изложены, допускают двойное прочтение".

Правительственному комитету предложили после рассмотрения вернуть проект постановления на доработку Минобороны.

Темы: Минобороны армия еда
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