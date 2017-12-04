Полиция не зафиксировала нарушений на акции возле NewsOne – МВД

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Понедельник, 4 декабря 2017, 11:24

Сотрудники полиции Киева отреагировали на поступившее накануне заявление телеканала NewsOne, однако не выявили фактов правонарушений на месте проведения акции протеста.

Об этом сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко в понедельник утром.

"Заявление канала было зарегистрировано в едином журнале учёта заявлений и сообщений, после чего полиция осмотрела место событий и пришла к выводу, что фактов правонарушений нет, а значит оснований вносить в ЕРДР по какой-либо статье нет", – сказал он.

При этом Шевченко добавил, что "полиция продолжает обеспечивать порядок и безопасность на месте событий".

Ранее в понедельник министр внутренних дел Арсен Аваков призвал активистов, заблокировавших в 3 декабря в Киеве телеканал NewsOne, прекратить акцию, а владельцам и редакторам телеканала рекомендовал прекратить провоцировать людей.

Темы: акции Киев полиция скандал телевидение
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