В Минюсте зарегистрировали партию "Слуга народа"

В Украине зарегистрирована партия "Слуга народа", руководителем которой является руководитель ООО "95 квартал" и ООО "Студия Квартал-95" Иван Баканов.

Об этом свидетельствует Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции.



На самом деле, юридическое лицо с идентификационным кодом 40422142 было зарегистрировано 13 апреля 2016 года под названием "Партія рішучих змін" (руководитель – Евгений Юрдыга), свидетельствует аналитическая система YouControl.

Теперь под этим кодом – партия "Слуга народа".

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По номеру, указанному при регистрации партии, "Украинской правде" сказали, что комментариев по поводу "Слуги народа" пока не дают.

Между тем, Иван Геннадьевич Баканов руководит также ООО "95 квартал" и ООО "Студия Квартал-95".

При этом учредителем ООО "Квартал 95" значится "Грин Фэмили Лтд (Green Family Ltd), зарегистрированная на Кипре, а конечным бенефициаром – "Лукас Колокотронис".



А учредителями ООО "Студия квартал-95" являются Владимир Зеленский (на 99,99%) и Елена Зеленская (на 0,01%).