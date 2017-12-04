В Минюсте зарегистрировали партию "Слуга народа"
В Украине зарегистрирована партия "Слуга народа", руководителем которой является руководитель ООО "95 квартал" и ООО "Студия Квартал-95" Иван Баканов.
Об этом свидетельствует Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции.
На самом деле, юридическое лицо с идентификационным кодом 40422142 было зарегистрировано 13 апреля 2016 года под названием "Партія рішучих змін" (руководитель – Евгений Юрдыга), свидетельствует аналитическая система YouControl.
Теперь под этим кодом – партия "Слуга народа".
По номеру, указанному при регистрации партии, "Украинской правде" сказали, что комментариев по поводу "Слуги народа" пока не дают.
Между тем, Иван Геннадьевич Баканов руководит также ООО "95 квартал" и ООО "Студия Квартал-95".
При этом учредителем ООО "Квартал 95" значится "Грин Фэмили Лтд (Green Family Ltd), зарегистрированная на Кипре, а конечным бенефициаром – "Лукас Колокотронис".
А учредителями ООО "Студия квартал-95" являются Владимир Зеленский (на 99,99%) и Елена Зеленская (на 0,01%).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.