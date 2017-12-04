У Путина ответили на запрос Умерова о причинах его освобождения

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Понедельник, 4 декабря 2017, 12:05

Администрация президента РФ Владимира Путина не захотела объяснять, на каком основании были освобождены крымскотатарские лидеры Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз.

Об этом говорится в ответе АП на запрос Умерова.

"В пятницу (1 декабря – ред.) получили от администрации Путина вот такой ответ на имя адвоката, подавшего запрос об ознакомлении нас с указом президента о моем "освобождении". К сожалению, ничего не прояснилось. Я до сих пор не знаю, на каком основании меня "освободили", или "простили", или "реабилитировали", или "обменяли", или "помиловали"...", - пишет замглавы Меджлиса крымских татар.

По словам Умерова, он даже не уверен, существует ли вообще соответствующий указ Путина.

"Может вовсе нет, а я числюсь "в бегах"? А если он все же есть, почему меня с ним не ознакомили?"- задается он вопросом.

"Почему меня и Ахтема Чийгоза обманным путем, не ставя в известность, отвезли спецбортом (самолетом) в Анкару и передали турецким спецслужбам? Причем, организовали это как сверхсекретную спецоперацию. Почему не оставили нас дома, в Крыму? Означает ли это, что я не смогу заехать в Крым? Если не могу - на каком основании? Если могу - дайте мне об этом знать", - негодует Умеров.

По информации "Украинской правды", формальность для освобождения выполнил коллаборационист - муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев. Именно он направил Путину прошение о помиловании Умерова и Чийгоза.

 

Как известно, ранее Умеров отправил запрос в РФ с просьбой объяснить условия своего освобождения.

В среду, 29 ноября, турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Турция обменяла Умерова и Чийгоза на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.

25 октября осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Оттуда они отправились в Украину.

До этого они отказались писать прошение о помиловании.

Украинская правда
Темы: крымские татары Крым Путин Росcия
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