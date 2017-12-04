На согласительном совете ломали копья вокруг моратория на продажу земли

На заседании согласительного совета парламента возник спор относительно предложения фракции "Батькивщина" включить в повестку дня законопроект о продлении моратория на продажу земли.



Вопрос едва не привело к срыву заседания 4 декабря.



В частности лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила с требованием немедленно поставить на голосование вопрос о вынесении на рассмотрение Рады законопроекта о продлении моратория на продажу сельскохозяйственной земли на 5 лет.



По ее мнению, нардепы должны рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании во вторник или четверг.



В то же время спикер Андрей Парубий отметил, что законопроект авторства "Батькивщины" не имеет заключения профильного комитета.



"Ни одна фракция в парламенте не возражает против продолжения. Однако нам нужно держать заключение комитета", – подчеркнул он.



Тимошенко продолжала настаивать на своем предложении.



Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко не смог выступать, отметив, что "не может перебивать женщину", и отметил, что Оппоблок поддерживает предложение "Батькивщины" о продлении моратория на землю.



"Общество не готово к рынку земли", – сказал Бойко.



Заместитель председателя комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений нардеп от БПП Александр Бакуменко отметил, что на четверг в заседании комитета запланировано рассмотрение 5 законопроектов, внесенных различными фракциями, о продлении моратория.



Парубий попросил Бакуменко рассмотреть земельный вопрос до четверга.



"Вас прошу завтра поставить на комитете вопросы, касающиеся моратория, и тот законопроект, который будет поддержан комитетом, внести в зал. В четверг я предложу его для включения в повестку дня сессии", – сказал Парубий.



После этого компромисса заседание согласительного совета продолжилось.