Жебривский: Боевики обстреляли гражданский автомобиль

736 просмотров
Понедельник, 4 декабря 2017, 12:28

Пророссийские боевики обстреляли гражданский автомобиль в майорских Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой облВЦА Павел Жебривский.

"Вчера вечером в Майорске рашисты обстреляли гражданское авто. Как сообщает мне председатель ВЦА Зайцев Владимир Веселкина, пуля, выпущенная со стороны оккупированной территории (с террикона шахты имени Изотова), попала в машину, когда водитель - местный житель - ставил ее в гараж. Надо считать чудом то, что человек отделался лишь испугом", - написал он.

"Это очередное подтверждение того, что для пророссийских батраков слова "перемирие" и "безопасность гражданских" - пустой звук", - добавил Жебривский.

Как известно, штаб АТО сообщил, что за минувшие сутки, 3 декабря, боевики 38 раз нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ погиб, еще 4 - ранены.

Украинская правда
Темы: Донбасс АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Депутаты могут принять закон по Донбассу в середине декабря 4 декабря 2017, 12:16
Сутки в АТО: 38 обстрелов, 1 боец ​​ВСУ погиб 4 декабря 2017, 06:20
Боевики снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию 3 декабря 2017, 19:48
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В штабе уточнили, где понесли потери силы АТО: 1 погибший, 4 раненых
Порошенко заступился за Newsone
У Путина ответили на запрос Умерова о причинах его освобождения
Аваков призывает прекратить блокировать "Newsone"
Все новости
здоровье

6 изменений, происходящих с нашим телом, когда на улице становится холодно

сервис

В двух ресторанах Киева можно расплачиваться криптовалютой

новая школа

Педагоги из народа. Как молодежь в селах учительствует