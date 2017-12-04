Суркис о разгроме "Мариуполя": Загнали собаку в будку

Президент "Динамо" Игорь Суркис после разгрома "Мариуполя" 5:1 заявил, что просил игроков забить как можно больше голов.



Об этом он сказал в интервью программе ПроФутбол.



"Раньше я никогда не просил команду, чтобы забили больше голов, так как суеверный в этом плане. В этом же случае попросил, и, чтобы играли с первой до последней минуты", - сказал он.



"Произошла сатисфакция. На протяжении трех или четырех месяцев нас буквально уничтожали разными там шаржами, еще чем-то. Теперь загнали собаку в будку", - добавил Суркис.



По его словам "матч против "Мариуполя" был очень принципиальным, но если бы ситуация была другой, то это была бы одна из встреч чемпионата".



"Не сказал бы, что "Мариуполь" какая-то сверхсильная команда, но теперь это важный матч", - считает Суркис.



Как известно, "Динамо" отказалось ехать в Мариуполь на матч 7 тура УПЛ 27 августа, мотивируя это отсутствием гарантий безопасности от силовых структур.



"Динамо" засчитали техническое поражение за неприезд в Мариуполь, после чего столичный клуб подал апелляцию в Апелляционный комитет ФФУ и проиграл ее.



Позже вице-президент "Мариуполя" также разместил письмо от "Динамо", в котором предлагается переиграть матч 7 тура.



Однако "Мариуполь" отказался переигрывать скандальный матч 7 тура украинской Премьер-лиги.