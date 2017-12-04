Избиения журналистов: в 2017 году зафиксировано 85 случаев

Только в течение ноября в Украине были избиты пять журналистов.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов со ссылкой на результаты своего мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины".

По данным НСЖУ, всего за 11 месяцев текущего года зафиксировано 85 случаев проявления физической агрессии в отношении журналистов.

При этом отмечается, что ноябрьские инциденты произошли в Киеве, Николаеве, во львовской области и в Черновцах.

Так, в ночь на 3 ноября в Николаеве трое неизвестных напали и ограбили журналиста телеканала "Прямой" Дмитрия Тёсова. Инцидент произошел во время съемки, когда журналист должен был выйти в прямой эфир. Нападающих задержала полиция.

7 ноября вечером в аэропорту "Киев" совершено нападение на съемочную группу программы "Схемы". Журналист Михаил Ткач заявил о препятствовании деятельности журналистов со стороны охраны Виктора Медведчука.

Также, согласно отчету, 17 ноября в Киеве правоохранители превысили полномочия и применили силу к грузинскому журналисту Тамазу Шавшишвили, которого депортировали из Украины.

20 ноября в Черновцах депутат от фракции "Свобода" Назар Моклович толкнул журналистку и операторов местного канала ТВА, когда те подошли к нему за комментарием.

28 ноября во городе Стрый Львовской области местный мастер по ремонту стиральных машин побил администратора издания "Діловий Стрий", которое опубликовало критический материал о его работе. Открыто уголовное производство.

Как известно, в октябре НСЖУ также зафиксировал 5 случаев физической агрессии в отношении журналистов.