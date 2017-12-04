Суд разрешил спецрасследование в отношении депутата РФ Затулина

Печерский райсуд Киева дал разрешение на проведение спецрасследования в отношении депутата Госдумы Российской Федерации Константина Затулина, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры.

"Постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 1.12.2017 года удовлетворено ходатайство прокурора и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведения необходимых следственных и других процессуальных действий обвинительный акт в отношении Затулина передадут в суд для проведения заочного осуждения.

Как известно, Главная военная прокуратура ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 20.10.2015 года по подозрению Затулина в совершении в период февраля – марта 2014 года уголовных правонарушений, связанных с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

12 сентября Затулина объявили в государственный розыск.

26 сентября следственный судья дал разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, в августе 2016 года генпрокурор Юрий Луценко назвал фамилии 18 российских военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной.

Ключевой лицом в организации называли советника президента Российской Федерации Сергея Глазьева.

В записи, продемонстрированной ГПУ, Затулин общается с Глазьевым 28 февраля 2014 года относительно "финансирования правонарушений в Одесской и Харьковской областях".

В частности, в разговоре речь идет о финансировании отрядов "казаков".

В ноябре Затулин заявил, что Москва должна отменить акты в 1954 году, согласно которым, полуостров Крым передали в состав тогдашней УССР.