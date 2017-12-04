В Москве заминировали ФСБ - РосСМИ

В Москве экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в одном из домов ФСБ.



Об этом в понедельник сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



"Информация об угрозе поступила по адресу: ул. Большая Лубянка, дом 21, корпус 1/1. По данному адресу располагается административное здание, в котором находятся подразделения ФСБ России", - сообщил источник.



Сейчас на место прибыли кинологи.



Информация об эвакуации не поступало.



Как известно, в сентябре по всей России поступали сообщения о минировании госучреждений и магазинов.