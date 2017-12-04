Правозащитники требуют от РФ немедленно освободить Эмира-Усеина Куку

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Понедельник, 4 декабря 2017, 14:43

Международная правозащитная организация Amnesty International требует от российских властей немедленно и безоговорочно освободить крымскотатарского правозащитника Эмира-Усеина Куку, прекратить его уголовное преследование и снять с него все обвинения.

Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном 4 декабря.

В понедельник Ростовский окружной военный суд на выездном заседании в оккупированном Крыму продлил срок содержания под стражей Куку, обвиняемого в так называемой "ялтинской деле Хизб ут-Тахрир".

"Каждый раз суд продлевает срок ареста Эмира-Усеина Куку, которого преследуют на самом деле не за "участие в деятельности террористической организации "или" подготовке к насильственному захвату власти", а за его мирную правозащитную деятельность. Мы требуем положить конец этой несправедливости, снять с него все обвинения и немедленно освободить его", – заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

Правоохранители отмечают, что сам суд над Куку нарушение международного гуманитарного права, согласно которому Российская Федерация не имеет права судить жителя оккупированной территории в военном суде.

Член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку был арестован в феврале 2016 года по обвинению в причастности к деятельности организации "Хизб ут-Тахрир". Это движение запрещено в России, в то время как в Украине на него не наложено никаких ограничений.

Куку является лишь одним из многих крымскотатарских активистов, которые подверглись преследованиям российской власти.

"Российские силовики в Крыму не гнушаются никакими методами, они запугивают семьи заключенных, устраивают своевольные обыски в их домах, давят на адвокатов. Де-факто власти пытаются задушить даже малейшие проявления инакомыслия", – добавила Покальчук.

Amnesty International выбрала Эмира-Усеина Куку одним из героев международного "Марафона написания писем" 2017 в восточно-европейском регионе.

"Мы призываем наших сторонников подписать петицию с требованием к властям России освободить Эмира-Усеина Куку и присоединиться к онлайн-флешмоба в его поддержку под хэштегом #FreeKuku", – говорится в заявлении.

Темы: Крым права человека
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