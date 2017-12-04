Нацсовет по телерадиовещанию хочет больше полномочий

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Понедельник, 4 декабря 2017, 16:05

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания хотят увеличить свои полномочия, чтобы не оставлять "безнаказанными" сепаратистские заявления в украинских СМИ.

Об этом говорится в заявлении Нацсовета.

"Для того, чтобы действия регуляторного органа были адекватны современным угрозам, полномочия Национального совета должны быть усилены. Это позволит оперативно регулировать информационное пространство и не допускать никаких безнаказанных заявлений или любой информационной политики, которая отрицает территориальную целостность Украины или подвергает сомнению такие выдающиеся события, как революция Достоинства", - сообщили в Нацсовете.

Отмечается, что в связи с ситуацией, вызванной высказываниями в прямом эфире владельца канала NewsOne, Нацсовет поддерживает слова президента Петра Порошенко о недопустимости "подыгрывания российской пропаганде".

"Национальный совет, последовательно отстаивает позиции соблюдения принципов свободы слова и журналистских стандартов, считает, что блокирование работы отечественных медиа и любые другие препятствия деятельности законопослушных СМИ в Украине являются недопустимыми", - говорится в заявлении.

В то же время там добавляют, что в условиях информационной агрессии и оккупации украинских территорий, регулятор должен иметь "эффективные механизмы реагирования на вызовы, которые возникают в медийной сфере".

Как известно, 3 декабря неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что не согласны с "политикой канала".

Они заявили, что требуют извинений от владельца телеканала, нардепа Евгения Мураева, который назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом власти".

Также блокировщики требуют от "NewsOne" изменить риторику с пророссийской на проукраинскую.

Журналисты NewsOne обратились к президенту Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.

Президент встал на защиту телеканала NewsОne, заявив, что давление на СМИ недопустимо.

Украинская правда
Темы: Нацсовет СМИ информационная война
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