Парубия уже попросили вызвать руководство НАБУ, САП, ГПУ и СБУ

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Понедельник, 4 декабря 2017, 17:26

К председателю Верховной Рады Андрею Парубию поступило обращение от двух фракций "БПП" и "Народного фронта" с инициативой вызвать в парламент представителей САП, НАБУ, ГПУ и СБУ.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь главы парламента Андрей Ковалев.

По его словам, соответствующее решение поступило к спикеру парламента и требует голосования народных депутатов.

"Существует статья 6 регламента Верховной Рады, которая говорит, что парламентарии могут пригласить на свое заседание и заслушать любое должностное лицо, но этот вопрос должен быть поставлен на голосование и поддержан третью голосов от конституционного состава ВР, то есть 150 голосами", - сказал Ковалев.

Он отметил, что председатель ВР должен поставить это предложение на голосование и только после голосования имеет право пригласить представителей САП, НАБУ, ГПУ и СБУ в Верховную Раду.

Когда именно этот вопрос будет вынесен на голосование парламента Ковалев уточнить не смог, но не исключил, что это может быть и во вторник, 5 декабря.

По информации УП, председатель НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий сейчас находятся на форуме по возврату активов, который продлится до 6 декабря.

Председатель СБУ Василий Грицак может не быть в Киеве во вторник.

Ранее сообщалось, что председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в понедельник в ходе согласительного совета заявил о необходимости вызвать для объяснений в Верховную Раду руководство ГПУ, СБУ, САП и НАБУ.

Его инициативу поддержал нардеп из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, который призвал НАБУ перестать показывать "сериал об антикоррупционной Санта-Барбаре".

Яна Миланова, Оксана Коваленко, УП
Темы: Верховная Рада Парубий БПП Народный фронт НАБУ
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