Адвокат Януковича признался, зачем принес коктейли Молотова в суд

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что принес брусчатку и коктейли Молотова в суд, чтобы оценить насколько они безопасны в использовании.

Об этом заявил журналистам после заседания суда.

По его словам, об исследовании этих вещей было заявлено ходатайство.

"Именно эти предметы использовались митингующими для нанесения тяжких телесных повреждений другой стороне протестов, как антимайдана, так и против представителей правоохранительных органов", - сказал Сердюк.

Он отметил, что обратился в суд с просьбой провести обзор и дать оценку этим вещам, представить сколько тысяч таких предметов летали по обе стороны баррикад и нанесли ущерб обеим сторонам, но суд снял этот вопрос, не захотел его рассматривать.

"То есть, защита начала демонстрировать и представлять доказательную базу, которая у нас есть, которые нужно было осмотреть и дать им оценку. Оценка прокурора, которая постоянно звучала в рамках судебных заседаний, говорила о том, что это предметы мирного наступления. Однако, когда прокурор увидел их рядом на столе, то заявил, что они создают опасность для участников заседания и вызвал полицию", - добавил защитник Януковича.

В комментарии УП он отметил, что полиция приехала, изучила ситуацию, осмотрела данные предметы, являющиеся приложением к ходатайству защиты.

"Поскольку ходатайство подано через канцелярию суда, был проведен осмотр предметов с участием понятых и предметы остались у стороны защиты на хранение", - сказал Сердюк.

"Протокол осмотра был составлен, наши объяснения относительно бутылок - предоставлены суду", - добавил он.

Защитник отметил, что бутылки, которые он принес в суд, не с Майдана.

"Не думаю, что где-то сохранились все предметы, которые служили подтверждением преступной деятельности на Майдане, они были уничтожены, данные предметы - это физическая демонстрация объектов, фигурирующих в практически каждом протоколе допроса и фигурирует в дальнейших материалах", - пояснил Сердюк .

Он отметил, что поскольку прокурор, который ранее рассказывал о "мирном назначение" этих предметов решил вызвать полицию, то это свидетельствует о том, что "дело держится на политическом заказе".

Ранее сообщалось, что адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк принес в Печерский райсуд Киева на рассмотрение дела Майдана брусчатку, бейсбольные биты и бутылки с якобы "коктейлями Молотова". Заседание суда было приостановлено.