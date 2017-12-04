Суд отпустил под домашний арест активиста "Руху визволення"

564 просмотра
Понедельник, 4 декабря 2017, 19:14

Суд изменил меру пресечения второму командиру батальона "Донбасс" Анатолию Виногродскому с содержания под стражей на домашний арест.

Об этом сообщил Семен Семенченко.

"Мариупольский апелляционный суд изменил меру пресечения подполковнику Анатолию Виногродскому с содержания под стражей на домашний арест", - рассказал Семенченко.

Кроме того, он добавил, что сейчас идет суд по добровольцу ОУН Леониду Литвиненко.

Как известно, организация "Рух визволення" заявила, что неизвестные похитили их активиста, второго командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского.

Позже в полиции сообщили, что Анатолия Виногродского задержали в Киеве по делу о нападении на охранника в Кировоградской области.

Партия "Самопомич" требовала от властей объяснений по поводу ряда задержаний активистов.

Темы: суд Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Адвокат Януковича признался, зачем принес коктейли Молотова в суд 4 декабря 2017, 18:06
Новый адвокат попытается выйти на Януковича 4 декабря 2017, 17:16
Полторак пояснил суду, почему нельзя отстранять его зама 4 декабря 2017, 17:15
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Силы АТО отбили нападение диверсантов близ Дебальцево – штаб
Свергнувший Плотницкого Корнет фигурирует в расследовании СК РФ
В ГПУ рассказали, о чем спросят на допросе агента "Катерину" и Титенкова
В штабе уточнили, где понесли потери силы АТО: 1 погибший, 4 раненых
Все новости
гастро-тур

Ресторанная премия "Соль" назвала лучшие заведения Украины

другой город

В харьковских трамваях и троллейбусах ввели единый электронный билет

здоровье

5 советов, как не "выгореть" в конце года