В Киеве ограничат движение транспорта по Московскому мосту

В столице 5 декабря ограничат движение транспорта на Московском мосту из-за ремонта дорожного покрытия.

Об этом сообщается на сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

Движение транспорта ограничат с 11:00 до 13:00 - в первой полосе движения в направлении просп. Генерала Ватутина и с 13:00 до 18:00 - в первой полосе движения в направлении станции метро "Петровка".

Коммунальная корпорация попросила водителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам, связанными с ремонтными работами.