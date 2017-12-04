В Киеве ограничат движение транспорта по Московскому мосту

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Понедельник, 4 декабря 2017, 19:31

В столице 5 декабря ограничат движение транспорта на Московском мосту из-за ремонта дорожного покрытия.

Об этом сообщается на сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

Движение транспорта ограничат с 11:00 до 13:00 - в первой полосе движения в направлении просп. Генерала Ватутина и с 13:00 до 18:00 - в первой полосе движения в направлении станции метро "Петровка".

Коммунальная корпорация попросила водителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам, связанными с ремонтными работами.

Темы: Киев авто транспорт
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