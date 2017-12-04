Доработанный проект госбюджета-2018 передали в Раду

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Понедельник, 4 декабря 2017, 20:55

Доработанный проект закона о госбюджете на 2018 год передали в Верховную Раду и направили в комитет.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что 4 декабря проект закона о госбюджете Украины на 2018 год (№ 7000) поступил в Верховную Раду. Кроме того, его направили на рассмотрение профильному комитету, руководству парламента и передали в тираж.

Как известно, правительство утвердило проект бюджета на 2018 год и отдало его на рассмотрение в парламент 15 сентября, как это предусмотрено законодательством.

Позже Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год.

Темы: Верховная Рада бюджет
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