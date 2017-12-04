Посол США: Вашингтон продолжит помогать НАБУ и САП

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Понедельник, 4 декабря 2017, 21:45

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Национальное антикоррупционное бюро и антикоррупционную прокуратуру.

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович в интервью LIGA.net.

"Я безусловно согласна, что борьба с коррупцией, это - важнейший вызов и перед украинским правительством, и перед всем украинским народом. И следует признать, что в 2014 году и с тех пор, президент, все премьер-министры и Верховная Рада приложили очень много усилий, и проявлением этого является учреждение новых антикоррупционных органов. Мы гордимся тем, что оказали поддержку созданию этих антикоррупционных органов и продолжим помогать им", - отметила Йованович.

По ее мнению, сотрудники НАБУ и САП хорошо работают вместе.

"И они многого достигли, но сейчас около 100 дел, которые они расследовали и нарушили практически заторможены на судебном уровне. Это показывает необходимость учредить независимый Антикоррупционный суд, который уже по сути дел должен решать, действительно ли доказана вина, и в таком случае человек отправляется в тюрьму, или наоборот долен быть освобожден", - считает посол США.

По ее словам, представители США надеются на принятие парламентом законодательства, которое будет способствовать созданию Антикоррупционного суда.

"Мы очень надеемся, что уже в декабре мы увидим принятие законодательства, которое это дело создания Антикоррупционного суда продвинет и решит. Об этом мы слышали и от президента Порошенко и от влиятельных политиков в Раде. Венецианская комиссия предоставила очень ценные советы, дорожную карту в продвижении в этом направлении, и я думаю, что надо ей следовать", - отметила Йованович.

Темы: США НАБУ коррупция прокуратура
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