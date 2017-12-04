Собчак хочет создать собственную партию
Российская телеведущая Ксения Собчак планирует создать политическую партию после президентских выборов 2018 года.
Об этом она заявила во время интервью на телеканале "Дождь".
"Моя роль человека, который, показав какой-то результат строкой "против всех", потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России", - сказала Собчак.
По ее словам, она пришла в политику всерьез.
"Я хочу, что при поддержке, которую рассчитываю получить на этих выборах, мы бы смогли сделать это отправной точкой большого правого движения, которое я мечтаю, чтобы возродилось в России", - отметила она.
Как известно, российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.