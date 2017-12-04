Собчак хочет создать собственную партию

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Понедельник, 4 декабря 2017, 22:51

Российская телеведущая Ксения Собчак планирует создать политическую партию после президентских выборов 2018 года.

Об этом она заявила во время интервью на телеканале "Дождь".

"Моя роль человека, который, показав какой-то результат строкой "против всех", потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России", - сказала Собчак.

По ее словам, она пришла в политику всерьез.

"Я хочу, что при поддержке, которую рассчитываю получить на этих выборах, мы бы смогли сделать это отправной точкой большого правого движения, которое я мечтаю, чтобы возродилось в России", - отметила она.

Как известно, российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России.

Темы: Росcия Собчак виборы
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