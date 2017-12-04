ГМС отказала в предоставлении гражданства россиянке, воевавшей в "Айдаре"

Государственная миграционная служба третий раз отказала российскому добровольцу Юлии Толопе, которая воевала в АТО на стороне Украины. Она заявляет, что в России ее разыскивает ФСБ.

Об этом доброволец написала на странице в Facebook.

"Завтра я вынужденно возвращаюсь в Россию! Это требование украинской миграционной службы. В третий раз они отказали мне на основании того, что у меня нет справки о несудимости из РФ. В России меня разыскивает ФСБ. За то, что я приехала добровольцем противодействовать российской оккупации", - рассказала девушка.

Она отметила, что с самого начала войны, с лета 2014 года, она служила в батальоне Айдар, недавно закончила службу в 58 бригаде.

"Поэтому коротко: доброволец из России, была сначала штурмовиком, командиром БМП, освобождала Луганщину. Затем занималась аэроразведкой. Ранения, контузии", - сказала Толопа.

Она подчеркнула, что ей не помогли депутатские запросы и представления на имя президента от министра.

"Мне не дают гражданство. Меня посылают на территорию РФ, в российское консульство просить справку о несудимости", - объясняет она.

Девушка опасается, что ее в России или в консульстве РФ могут похитить сотрудники ФСБ. Она просит прийти и поддержать ее 5 декабря.