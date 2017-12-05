Гройсман пообещал отказаться от импорта газа навсегда

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Вторник, 5 декабря 2017, 00:23

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о планах отказаться от импорта газа до 2020 года.

Об этом он заявил в вечернем эфире ICTV, сообщает Укринформ.

"Мы все еще импортируем газ. К 2020 году планируем отказаться от импорта, и у нас снизится цена на газ навсегда. Моя философия - принимать решения навсегда. Не давать "подачки" людям", - сказал Гройсман.

Он убежден, что наше государство абсолютно самодостаточно по газу.

"Построим самодостаточную энергоэффективную Украину", - заверил премьер-министр.

Ранее Гройсман заявлял, что Украина находится на втором-третьем месте в мире по месторождениями газа.

Темы: газ Гройсман
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