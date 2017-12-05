Верховный суд США одобрил ограничения на въезд гражданам 8 стран
Верховный суд США полностью удовлетворил запрос Белого дома на введение ограничений на поездки в США для граждан 8-ми специально определенных стран.
Об этом сообщает Голос Америки.
Последний - уже третий - вариант президентского указа вводит ограничения на поездки в США гражданам 8 стран - Сирии, Ливии, Ирана, Йемена, Чада, Сомали, Северной Кореи и Венесуэлы.
При этом, как сообщает The Washington Post, данная версия указа не содержит временные ограничения.
Ранее различные американские суды принимали решение о несоответствии законодательству США предыдущих вариантов президентских указов по этому поводу.
Решение Верховного суда преобладает над теми судебными решениями. Решение Верховного суда назвали принципиально важным достижением для президента США.
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