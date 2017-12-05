Луценко не поехал в США на Глобальный Форум по возврату активов

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Вторник, 5 декабря 2017, 02:28

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проигнорировал открытие в США Глобального Форума по возврату активов, посвященный четырем странам, в том числе Украины.

Об этом написала журналистка Наталья Седлецкая в facebook.

По ее словам, остальные государства представлены на самом высоком уровне - генеральные прокуроры и министры юстиции трех стран участвуют в главной панели на открытии Форума. При этом на форум не прибыли и заместители генпрокурора, которых он делегировал вместо себя.

"Очень жаль, потому что председательствует на открытии Генеральный прокурор США Джефф Сешнс. Было бы интересно увидеть, как Юрий Луценко повторил бы ему в глаза свое заявление о незаконном сотрудничестве ФБР и НАБУ в Украине", - пишет Седлецкая.

На форум также были приглашены директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий, но, как сообщает Седлецкая, на официальном открытии Украину представлял посол Украины в США Валерий Чалый.

Исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк на своей странице в Facebook опубликовала фотокопию программы Форума, в которой указано запланированное выступление генпрокурора Луценко на его открытии.

 

От ГПУ в Вашингтон должен был прилететь также заместитель генпрокурора Евгений Енин, но, как сообщается, он задержался из-за того, что якобы ему не открыли вовремя визу.

Темы: Луценко Генпрокуратура НАБУ
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