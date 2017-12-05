Луценко не поехал в США на Глобальный Форум по возврату активов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проигнорировал открытие в США Глобального Форума по возврату активов, посвященный четырем странам, в том числе Украины.
Об этом написала журналистка Наталья Седлецкая в facebook.
По ее словам, остальные государства представлены на самом высоком уровне - генеральные прокуроры и министры юстиции трех стран участвуют в главной панели на открытии Форума. При этом на форум не прибыли и заместители генпрокурора, которых он делегировал вместо себя.
"Очень жаль, потому что председательствует на открытии Генеральный прокурор США Джефф Сешнс. Было бы интересно увидеть, как Юрий Луценко повторил бы ему в глаза свое заявление о незаконном сотрудничестве ФБР и НАБУ в Украине", - пишет Седлецкая.
На форум также были приглашены директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий, но, как сообщает Седлецкая, на официальном открытии Украину представлял посол Украины в США Валерий Чалый.
Natalie Sedletska
4 декабря 2017, 22:57
У Вашингтоні розгорнулись справжні пристрасті навколо скасованого візиту Юрія Луценка в США.
Прямо зараз у столиці Сполучених Штатів в Больше
ідбувається відкриття Глобального Форуму з повернення активів. Цьогоріч він присвячений чотирьом країнам, одна з них - Україна.
Решта держав представлені на найвищому рівні - генеральні прокурори та міністри юстицій трьох країн беруть участь у головній панелі на відкритті Форуму.
Чому у залі немає Юрія Луценка, хоча він до останнього був заявлений у програмі відкриття Форуму? Бо Генеральний прокурор України не прилетів у Вашингтон, його візит скасовано.
Дуже шкода, бо головує на відкритті Генеральний прокурор США Джефф Сешнс. Було б цікаво побачити, чи Юрій Луценко повторив би йому в очі свою заяву про незаконну співпрацю ФБР та НАБУ в Україні.
Цікава історія також трапилась з заступниками, яких Луценко нібито делегував замість себе, але які також в буквальному сенсі "не доїхали" на відкриття.
Євгеній Єнін має приїхати тільки завтра.
Через те, що нібито йому не відкрили вчасно візу - замість нього на відкриття вперед відправили іншого заступника генпрокурора - Дмитра Сторожука. За моєю інформацією, він навіть вилетів з Києва до Вашингтона ще в суботу, але... не долетів. Просто не сів на літак на стиковці у Стамбулі.
Хто ж тепер представлятиме Україну на офіційному відкритті цієї важливої події?
Це міг би зробити або директор НАБУ Артем Ситник, або керівник САП Назар Холодницький, яких також запросили на Форум для участі в інших заходах та закритих зустрічах.
Але врешті було компромісно вирішено, що це буде.. Валерій Чалий, посол України в США.
З вами були новини з Вашингтона, не перемикайтесь )
Исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк на своей странице в Facebook опубликовала фотокопию программы Форума, в которой указано запланированное выступление генпрокурора Луценко на его открытии.
От ГПУ в Вашингтон должен был прилететь также заместитель генпрокурора Евгений Енин, но, как сообщается, он задержался из-за того, что якобы ему не открыли вовремя визу.
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