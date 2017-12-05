ООН: Украина на первом месте по количеству смертей от взрывов мин

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Вторник, 5 декабря 2017, 03:06

Украина занимает первое место в мире по количеству жертв от взрывов мин и третье место - по загрязнению территории минами.

Такую статистику озвучил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер во время пресс-конференции в Киеве, пишет DW.com.

По данным ООН, с января по сентябрь 2017 года в зоне боевых действий от мин погибло и ранено 103 человека. Всего же с 2014 года в результате конфликта на Донбассе были убиты не менее 2500 мирных жителей, ранения получили не менее 9000. Всего конфликт унес жизни более чем 10 000 человек.

При этом Уокер сообщил, что ООН рассчитывает на выделение 187 млн долларов США для оказания помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе в рамках Плана гуманитарного реагирования на 2018 год.

План гуманитарного реагирования на 2017 год предусматривал помощь ООН для пострадавших на Востоке Украины на 204 миллиона долларов США, однако по состоянию на 21 ноября он был профинансирован лишь на 28 процентов – 56 млн.

Темы: Донбасс АТО ООН
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