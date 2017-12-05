СМИ: В 2014 году ушли из жизни 790 российских военных

596 просмотров
Вторник, 5 декабря 2017, 07:14

В российской армии в 2012 - 2015 годах умерли 2642 человека, из них больше всего, 790, в 2014 году.

Эту информацию в документах Министерства обороны о страховании военнослужащих обнаружила российская газета "Ведомости", которая публикует отсканированные копии этих бумаг, пишет Радио Свобода.

Причины смерти военных в этих документах не указаны. Само министерство обороны России с 2010 года не публикует информацию о количестве погибших военнослужащих.

Как известно, с 2014 года Россия начала в войну на востоке Украины. Кремль официально отвергает обвинения в использовании регулярных частей своей армии в Донбассе и называет многочисленных задержанных на востоке Украины граждан России "добровольцами".

С сентября 2015 году Россия проводит военную операцию в Сирии.

Официальных данных о потерях российской армии за это время также нет. Однако, по данным СМИ, только за последний год в Сирии погибли не менее 40 российских военных.

Темы: Росcия Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Прокуратура МКС зафиксировала 1,2 тысячи возможных преступлений на Донбассе 5 декабря 2017, 06:36
МИД ФРГ: При Трампе Вашингтон перестал быть глобальной политической силой 5 декабря 2017, 05:11
Чалый: США могут дать Украине $50 млн на оружие еще до конца года 5 декабря 2017, 04:38
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Прокуратура МКС зафиксировала 1,2 тысячи возможных преступлений на Донбассе
США: Конфликт НАБУ и ГПУ это подрыв независимых антикоррупционных институтов
Луценко не поехал в США на Глобальный Форум по возврату активов
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
флешмоб

#Іnvisiblebox: Перепрыгни невидимый ящик

афиша

Музыка декабря: лучшие концерты месяца

Made in Ukraine

7 украинских брендов зимней обуви