Сутки в АТО: 21 обстрел и боестолкновение, трое бойцов ВСУ ранены

486 просмотров
Вторник, 5 декабря 2017, 07:44

За прошедшие сутки зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате боевых действий трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО из минометов различных калибров и тяжелой артиллерии, которые запрещены минскими договоренностями.

На Луганском направлении Светлодарская дуга оставалась самым нестабильным местом противостояния.

Здесь, у населенного пункта Луганское, интенсивность обстрелов из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения самая высокая и, с небольшими перерывами, продолжалась фактически в течение всех суток.

В этом районе также произошло боестолкновение, которое продолжалось более 5 часов. Бойцы ВСУ отбили нападение диверсионно-разведывательной группы захватчиков из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го Армейского корпуса Южного военного округа РФ.

В результате боя враг понес потери - один убит и еще двое ранены. Также, в этом районе противник из крупнокалиберных пулеметов беспокоил защитников Новолуганского.

Более двух десятков мин калибра 120-мм было выпущено врагом по оборонным укреплениям украинских воинов неподалеку Крымского и Причепиловки.

На Донецком направлении противник из 82-мм минометов и пехотного вооружения неоднократно обстреливал опорные пункты сил АТО вблизи Песков и Каменки.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики обстреляли из 152-мм артиллерии Врубовку 5 декабря 2017, 07:30
ООН: Украина на первом месте по количеству смертей от взрывов мин 5 декабря 2017, 03:06
ГМС отказала в предоставлении гражданства россиянке, воевавшей в "Айдаре" 4 декабря 2017, 23:22
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
У Саакашвили дома обыск
Хроника 5 декабря. Казарменная демократия "оранжевых" и профессор РФ Тимошенко
Прокуратура МКС зафиксировала 1,2 тысячи возможных преступлений на Донбассе
США: Конфликт НАБУ и ГПУ это подрыв независимых антикоррупционных институтов
Все новости
афиша

10 событий недели, которые стоит посетить в Киеве

афиша

Культовые Franz Ferdinand впервые выступят в Киеве

Made in Ukraine

Робот Jibo разработчиков из Львова попал в топ-25 изобретений по версии TIME