Возле дома Саакашвили была толкотня и попытка поджога
Активисты хотели заблокировать выходы из здания, где живет лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили.
Там с утра проводит обыск Служба безопасности Украины.
На улице Костельной произошла толкотня.
Люди кричали "Киев – вставай".
Под домом Саакашвили много его сторонников и правоохранителей.
Как передает канал "112 Украина", один из сторонников облил себя бензином и пытался поджечь себя – но ему помешали присутствующие.
Адвоката и нардепов пустили только в здание, но не в квартиру Саакашвили.
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