Возле дома Саакашвили была толкотня и попытка поджога

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Вторник, 5 декабря 2017, 09:33

Активисты хотели заблокировать выходы из здания, где живет лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили.

Там с утра проводит обыск Служба безопасности Украины.

На улице Костельной произошла толкотня.

 

Люди кричали "Киев – вставай".

Под домом Саакашвили много его сторонников и правоохранителей.

Как передает канал "112 Украина", один из сторонников облил себя бензином и пытался поджечь себя – но ему помешали присутствующие.

Адвоката и нардепов пустили только в здание, но не в квартиру Саакашвили.

Темы: Саакашвили
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