Саакашвили вручили подозрение – адвокат

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Вторник, 5 декабря 2017, 09:47

Экс-президенту Грузии Саакашвили вручили подозрение.

Об этом сообщают народные депутаты и активисты партии "Рух новых сил", стоящие возле квартиры Саакашвили, где проводит обыски СБУ.

"Саакашвили вручили подозрение, там якобы один из адвокатов, второго адвоката не пускают", – сказал член политсовета "Рух новых сил" Иван Слободянюк.

"Саакашвили находится сейчас в своей квартире, нам сейчас сообщили, что его задержали, вручили уже хотят вручить подозрение", – сказал один из лидеров "РНС" Юрий Деревянко.

Он добавил, что силовики попытаются вывести Саакашвили из квартиры.

"Как-то, якобы какими-то дворами, его будут из квартиры вытаскивать или через крышу, или через окна", - сказал Деревянко.

Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".

Еще через несколько минут вышел мужчина и сообщил, что сейчас будут выводить Саакашвили, и попросил не мешать им.

После этого из квартиры в сопровождении более десятка человек вывели Саакашвили.

 
Саакашвили вывели из квартиры
Скриншот из live-видео  Ivan Slobodianyk 

Ирина Балачук, УП
Темы: Саакашвили
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