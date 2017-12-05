Боевики резко увеличились обстрелы Донецкой фильтровальной станции

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Вторник, 5 декабря 2017, 11:53

Российско-террористические войска резко увеличили количество обстрелов в районе Донецкой фильтровальной станции.

Это отражено в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 4.12.2017 года, информирует украинская сторона СЦКК.

Так, камера миссии зафиксировала 557 снарядов выпущенных по подконтрольной правительству Украины территории (с востока на запад), что в несколько раз превышает количество случаев нарушения режима прекращения огня зафиксированных СММ ОБСЕ в районе одного из самых опасных техногенных объектов региона.

"Украинская сторона СЦКК отмечает: факты, фиксируемые техническими средствами СММ ОБСЕ, в отличие от безосновательных заявлений прокремлевских СМИ, беспристрастно освещают действительное положение дел и указывают на тех, кто действительно заинтересован в обострении ситуации на востоке Украины", – говорится в комментарии СЦКК.

Темы: ОРДЛО Донбасс
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