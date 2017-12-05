Синоптики обещают мокрый снег с дождями

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Вторник, 5 декабря 2017, 12:26

В ближайшие сутки над территорией Украины останется холодная и влажная воздушная масса, погоду большинства областей будут определять атмосферные фронты.

Об этом сообщает во вторник "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Небольшой мокрый снег и дождь, утром, днем в западных областях умеренные дожди, лишь ночью в южной части без осадков. В северо-западной части на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла, на крайнем юге до 8°. В Карпатах снег, днем с дождем, температура ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

В Киеве – небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 декабря самая высокая температура днем была 13,4 в 1986 г, самая низкая ночью -20,2 в 1959 г.

На 7 декабря синоптики прогнозируют ночью в Украине, днём в западных и северных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах северо-западной части местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на юге страны местами 8-10° тепла; в Карпатах, Черниговской, Сумской и восточных областях ночью 1-6° мороза, днём около 0°.

В Киеве – небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Темы: погода
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