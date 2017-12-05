В Киеве расстреляли автомобиль футболиста

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Вторник, 5 декабря 2017, 12:31

Киевская полиция разыскивает злоумышленников, которые обстреляли автомобиль футболиста  на территории подземного паркинга.

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

"Сегодня в 7:00 в дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонил охранник подземного паркинга и сообщил, что двое неизвестных из автомата обстреляли внедорожник футболиста", – сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет,  нападавшие мужчины скрылись с места происшествия на автомобиле.

 

"После осмотра автомобиля правоохранители изъяли гильзы и направили для проведения экспертизы", - сообщили в пресс-службе.

 

На данный момент правоохранители разыскивают нападающих и выясняют подробности происшествия.

Начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

 

Как сообщают СМИ, расстрелянный автомобиль принадлежит полузащитнику киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Денису Гармашу.

Украинская правда
Темы: Киев полиция футбол
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