Князев предостерег сторонников Саакашвили: напомнил о взрыве на Грушевского

Глава Национальной полиции Сергей Князев обратился к участникам митинга в поддержку Саакашвили под Верховной Радой.

Об этом он пишет в Facebook.

"Обращаюсь к участникам митинга, который проходит на площади Конституции в Киеве... Напоминаю о ситуации, произошедшей 24 августа этого года по улице Грушевского, когда радикально настроенные молодые применили боевую гранату. Были ранены три человека", - отметил Князев.

По его словам, полиция предостерегает от любых провокационных действий со стороны "активно настроенных граждан".

"Возможны провокации, как по отношению к самим участникам митинга, так и к прохожим... Призываю граждан соблюдать закон, а полиция в свою очередь обеспечит охрану публичной безопасности во время массовых мероприятий", - добавил главный полицейский.

Как известно, 24 августа на улице Грушевского в Киеве произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали три человека.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Как сообщалось, с трибуны на митинге под Верховной Радой экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что требует отставки генпрокурора и председателя СБУ.

5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Движения новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет. После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

Саакашвили его сторонники вытащили из машины правоохранителей.

Сейчас его привели в Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что задержали Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности - ред.) Уголовного кодекса Украины.

Во время брифинга во вторник Луценко заявил, что Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.

Смотрите онлайн событий Задержание Саакашвили.