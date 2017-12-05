Саакашвили под Радой: Пока остаюсь здесь

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Вторник, 5 декабря 2017, 16:28

Бывший президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили намерен оставаться возле Верховной Рады неопределенное время.

Об этом он заявил журналистам 5 декабря, передают "Українські новини".

"Я пока остаюсь здесь, с украинским народом, пока народ не отправит этих фальсификаторов в отставку", – сказал Саакашвили.

Отмечается, что на данный момент продолжается митинг, со сцены выступают активисты.

На площади Конституции, по подсчетам агентства, все еще находиться около 1,5 тысячи активистов.

Порядок обеспечивают около 500 правоохранителей, которые стоят в несколько шеренг возле парламента, конфликтов не возникает.

Между Радой и сценой стоит пожарная машина, которая подключена к канализации.

О ходе событий с задержанием экс-президента Грузии, экс-главы Одесской обладминистрации Украины Михеила Саакашвили читайте онлайн УП.

Темы: Саакашвили
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