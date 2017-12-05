Полиция задержала 9 участников блокады автобуса с Саакашвили

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Вторник, 5 декабря 2017, 16:59

Полиция Киева задержала 9 человек, которые во вторник в центре Киева блокировали микроавтобус с задержанным Михеилом Саакашвили. Позднее часть из них отпустили.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киева Оксану Блищик.

"Девять человек были доставлены в райуправления, большинство из них уже отпущены", - сказала она.

Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".

После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины. 

В 13:39 сторонники Саакашвили вытащили его из машины правоохранителей. Политик с толпой двинулся к стенам украинского парламента.

Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту препятствования народными депутатами Украины действиям правоохранителей, которые проводили задержание Михаила Саакашвили.

Темы: Саакашвили чрезвычайное происшествие
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