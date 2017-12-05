Аваков: Пленки Курченко-Саакашвили - это перебор

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Вторник, 5 декабря 2017, 17:05

Министр МВД Арсен Аваков заявил, что разговоры соратников беглого бизнесмена Сергея Курченко и экс-президента Грузии Саакашвили, которые обнародовал генпрокурор Юрий Луценко, слишком циничные "даже для украинской политики".

Как известно, 5 декабря Генеральная прокуратура обнародовала запись якобы разговора экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и Сергея Курченко, где Саакашвили якобы договаривается с ним о сотрудничестве.

Как известно, в понедельник правоохранители арестовали одного из лидеров "Движения новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

Прокуратура утверждает, что он "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо в Курченко, что скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".

Утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Движения новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Темы: Аваков МВД Саакашвили Курченко
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