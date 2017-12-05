Геращенко: На деньги Курченко человек Саакашвили купил авто

Депутат от "Народного фронта" и член коллегии МВД Антон Геращенко заявляет, что сообщник Михэила Саакашвили купил на деньги Сергея Курченко автомобиль

Об этом он написал в Facebook после обнародования информации о якобы переговорах Саакашвили и Курченко.

"На деньги, полученные от доверенного лица Курченко на организацию массовых протестов, доверенное лицо Саакашвили Сиверион Донгадзе купил б/у автомобиль Bentley, номерной знак АА0400ХІ, для организации снабжения палаточного городка, подвоза воды, дров и продуктов", – утверждает Геращенко.

Bentley якобы купили на деньги Курченко Фото из Фб Антона Геращенко

По его данным, "автомобиль был зарегистрирован на руководителя Бориспольской партийной организации "Руха новых сил Саакашвили" Ярослава Сарафинюка".

"Пока одни мёрзли в палатках, другие, на деньги Сергея Курченко, покупали себе Bentley, как настоящие украинские борцы с коррупцией", – добавил Геращенко.

Как известно, Антон Геращенко является человеком министра внутренних дел Арсена Авакова и часто первым озвучивает информацию, которой располагают правоохранители.

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидеру партии "Рух новых сил" и экс-президенту Грузии вручили подозрение и вывели его на улицу.



Активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.

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Позже генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили якобы договаривался с соратником Виктора Януковича Сергеем Курченко о сотрудничестве и финансировании акции протеста. Генпрокурор даже продемонстрировал записи разговоров.